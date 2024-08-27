Teknoloji sigorta pazarını yeniden şekillendiriyor: Yenilik arayışı çoğalıyor

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Dijitalleşme, tüm sektörleri olduğu gibi sigortacılığı da dönüştürmeye devam ediyor. Hem tüketiciyi tanıma hem yeni ürünler geliştirme hem riski yönetme hem hasar sonrası süreçlerde hızla sektöre yayılan dijitalleşme, aynı zamanda oluşan fonların değerlendirilmesinde de büyük etki yaratıyor. Sigorta şirketleri de bu konuda düzenli yenikler açıklıyor. Sektörle ilgili otoritelerin temel metinleri ve yeni araştırmalar ise bu açıdan sigortacılığın yönüyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

MEVZUAT DEĞİŞECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) “2024-2028 Stratejik Planı”nda, şu vurgular öne çıkıyor: “Mevcut mevzuat, şirketlerin iş süreçlerinin veya hizmet sunumlarının dijital araçlar vasıtasıyla yerine getirilmesini engelleyen, günün koşullarına cevap veremeyen hususların var olup olmadığının tespit edilmesi için gözden geçirilecek. Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak gözetim ve uygulama faaliyetlerinin dijital platformlarda yürütülmesine ilişkin projeler başlatılacak.” SEDDK ayrıca artan siber saldırılara da dikkat çekti. TSB de özellikle mevzuata yaparak “Mevzuat katkısıyla birlikte tüm iş süreçlerinin dijital ortama uyum sağlamasının sigorta penetrasyonunda ve vatandaşa yansıyan primlerde olumlu etki yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Avrupa Sigorta Birliği’nin “Sigorta Önemlidir” başlığıyla yayımladığı strateji belgesinde de dijital dönüşüm daha dirençli ve rekabetçi bir sigorta sektörünün önceliği olarak ele alınıyor. Dönüşümün yönüyle ilgili bilgi veren bir diğer çalışmayı da “Sigorta 2025 ve Ötesi” başlığıya PWC yaptı. Araştırma, “Sigorta yeniden tasarlandı: Güven, birleşme ve dönüşüme odaklanıldı” sloganını taşıyor. Şu saptama ise özellikle önemli: “Başarılı iş modelleri, geleneksel rakipler, yeni ortaya çıkan insurtech’ler, büyük teknoloji şirketleri ve imalat, perakende ve sağlık gibi bitişik sektörlerle daha fazla işbirliğini teşvik edecek.”

‘INSURTECH’ ZAYIFLADI

Öte yandan dijitalleşmenin önemli bir ayağı olan “Küresel Sigorta Platformu” pazarı da gelişmeye devam ediyor. Araştırmalara göre 2023 yılında 81.7 milyar dolara ulaşan bu pazarın 2028 yılında 156 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ancak “Fintech’in Nabzı H1’24” raporuna göre sigortacılık ile teknoloji birleştiren bir kavram olarak son yıllarda gelişen “insurtech” alanı, yatırımlar açısından sıkıntılır bir dönemden geçiyor.

Bu alana ilk altı ayda yapılan yatırımlar 1.6 milyar dolarda kaldı. Bu tutar 2023 yılının aynı dönemindei 8.2 milyar dolardı. Rapora göre bu düşüşte finansman maliyetleri büyük etki yaptı. Bu karşın raporda yılın ikinci dönemi için olumlu beklentiler korunuyor. Bu açıdan yapay zekâ ise genel yatırımlar kapsamında ilginin aslan payını çekmeye devam edecek.