Teknoloji mağazasında büyük soygun: Daha önce buraya gelip keşif yapmışlar..
Ümraniye’de bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, raflarda olan yaklaşık 3 milyon değerindeki teknolojik ürünleri 3 dakikada çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki, teknoloji mağazasına geçen pazartesi sabaha karşı gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 3 hırsız, kepengi kırarak içeri girdi. Levye ile mağazanın vitrin camlarını da kıran hırsızlar, raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldı.
3 dakikada 3 milyon TL’lik elektronik
malzeme çalan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. O anlar İş yerinin güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah mağazaya gelen çalışanlar
mağazadaki hırsızlığı fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı.
“MAĞAZAYA GELDİĞİMİZDE ŞOK GEÇİRDİK"
Mağaza müdürü
Necati Özdağ, "Pazar sabah saat 05.00 sıralarında 5 kişi geliyorlar. 2’si
dışarıda bekliyor. 3’ü mağazanın kepengini kırarak içeri giriyor. Güvenlik
önlemimizi almamıza rağmen 3 dakikada içeri girip, 3 milyonluk mal alıp
çıkıyorlar. İçeride birçok yerin camlarını kırıyorlar. Teknoloji mağazası
tamamen oyun dünyasına yönelik. Sabah mağazaya geldiğimizde bir şok geçerdik.
Tüm camlar dağılmıştı. Laptopları götürmüşler, ekran kartlarını almışlar. Daha
önce buraya gelip keşif yapmışlar büyük ihtimalle. Hırsızlık anında büyük
ihtimalle birisi elini kesti. Kanlar vardı. Olay yeri inceleme ekipleri
geldiğinde o kan örneklerini de verdik. Delil olarak verdik. Belki kan
örneğinden bulunur" dedi.
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