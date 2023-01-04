Telefoncular 2023’te tamire yönelik talebin artmasını bekliyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

İletişim başta olmak üzere geniş kullanım alanı sebebiyle vazgeçilmez elektronik cihaz olarak bilinen akıllı telefonlarda son yıllarda yaşanan maliyet artışları, kullanıcıları ikinci el ürün ve tamire yöneltiyor. Dünya genelinde yaşanan çip krizinin de önemli ölçüde etkilediği maliyet artışı nedeniyle uygun fiyatlara satılan ‘kalitesiz’ ya da ‘düşük kalitede’ ürünler de kullanıcılar tarafından tercih edilebiliyor.

Piyasada sıkça kullanılan bu cihazlar, dayanıksız olmaları ve arıza yapmaları nedeniyle tamire yönelik talebi artırıyor. Yeni telefona bütçe ayıramayan yurttaşların da yoğun olarak elindeki arızalı cihazları tamir ettirmek istediklerini belirten Eskişehirli telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, ikinci el telefon satın almayı düşünenleri ise dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“İNSANLAR ELİNDEKİNİ TAMİR ETTİRMEYE YÖNELİYOR”

Sıfır telefonlardaki fiyatlar nedeniyle yurttaşların bozulan cihazlarını tamir ettirmeye yöneldiklerini kaydeden Korkmaz Sönmez, “2023 yılında artan maliyetlerle beraber akıllı telefon ve ilgili sektörlerde fiyat artışı zaten bekleniyor. Dünya çapındaki çip krizi ve birtakım olaylar da maliyetleri artırıyor. Bu sebeple merdiven altı olarak da bilinen kalitesiz ürünler piyasaya çıkmaya başlıyor. Bu da ucuz olarak görünse de telefon kullanıcıları için arızalar başta olmak üzere ek maliyetler ortaya çıkarıyor.

Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamire olan talepte artış bekliyoruz. Bunun en önemli sebebi de sıfır cihazların pahalı olması. Durum böyle olunca insanlar elindekini tamir ettirmeye yöneliyor. İkinci el cihaz almak isteyenler ise dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı. Çevrimiçi ortamda satılan ikinci el akıllı telefonlarda piyasa şartlarına göre düşük fiyata satışa sunulan ürünler, dolandırılma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşa en önemli tavsiyemiz her zaman bildikleri, güvendikleri yerlerden hizmet almaları olacaktır” diye konuştu.



















