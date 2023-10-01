Telemobil işçilerinin direniş zaferi
Emeklerinin karşılığını alamayan işçilerin işverenlere karşı mücadelesi sürüyor. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kızı Zeynep Unakıtan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Telemobil’de çalışan işçiler, iki aydır ücretlerini alamadığı için önceki gün iş bıraktı.
Şirketin, Beşiktaş Hüseyin Aycibin ve Fatih Yavuz Selim ilköğretim okullarının şantiyesinde çalışan işçileri haklarını istedi.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendika Genel Başkanı Hasan Kırlangıç ise “Arkadaşlarımız, daha önce burada çalışıp da ücretini alamayan işçiler olduğu için tedirginler” diye konuştu.
İşçilerin iki gün süren iş bırakma eylemi dün kazanımla sonuçlandı. Unakıtan’ın işçilerle bir araya geldiği ve ödemeleri yapacağını söylediği öğrenildi. Kazanım sonrası açıklamalarda bulunan Kırlangıç, “Zeynep Hanım sendika olarak burada olduğumuzu öğrenince görüşmeye geldi. İflas ettiğini yineledi. İşçilerin ödemelerinin bir kısmının yapılacağını söyledi. Böylelikle grevimiz kazanımla sonuçlanmış oldu” dedi.
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