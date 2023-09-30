Park halindeydi... Tarım işçilerini taşımada kullanılan otobüs alev alev yandı!
Adana’da tarım işçilerini taşımada kullanılan otobüs park halindeyken alev alev yandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Sarıoğlu sokakta park halinde bulunan otobüs henüz nedeni bilinmeyen sebeple yandı.
Çıkan yangında 01 MB 6498 plakalı otobüs, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak bilgi verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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