TELKODER: Türk Telekom imtiyaz uzatımı hukuki ve iktisadi sorunlar taşıyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Avukatı Gökhan Candoğan, imtiyaz uzatım kararının hem hukuki prosedür hem de iktisadi etkinlik açısından ciddi sorunlar taşıdığını vurguladı.

“Bir imtiyazın yenilenmesi ancak yükümlülüklerin ne ölçüde yerine getirildiğinin objektif kriterlerle ölçülmesiyle mümkündür. Türk Telekom’un 20 yıldaki yatırım taahhütleri ve hizmet kalite standartları konusunda resmi bir rapor kamuoyuna açıklanmadı” diyen Candoğan şöyle konuştu:

- Şeffaflık eksik. Kamu yararını bu kadar etkileyen bir kararın süreci denetime açık olmalıydı. Müzakere koşulları ve karşılıklı yükümlülükler açıklanmadı.

- Tekel konumunun 25 yıl daha güçlendirilmesi, Rekabet Kurumu değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca karar, 2.125 milyar dolar başlangıç bedelli 5G ihalesiyle birlikte ele alınmalı. Operatörler hem milyarlarca dolar ihale bedeli ödeyecek hem fiber altyapıda Türk Telekom’a bağımlı kalacak hem de süresiz yüzde 5 ciro paylaşımı yükümlülüğü altında kalacak.

- Bakanlığın açıkladığı “20 milyar dolarlık katkı” ve “gelirin yüzde 80-85’inin yatırıma ayrılacağı” söylemleri hukuki bağlayıcılığı olmayan siyasi beyanlar.

- Tüketici açısından da Türk Telekom’un son üç yıllık dönemde tarifelere enflasyonun üzerinde yaptığı fahiş zamlar, tekel gücünün nasıl kullanıldığının somut göstergesi.