Teminat çiftçiyi vuracak

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tebliğ taslağı ile fermente alkollü içki ana kategorisinde yılda toplam 20 bin litre ve altında yıllık kapasitesi olanlardan 5 milyon TL, 20 bin litre-300 bin litre arası yıllık kapasitesi olanlardan 10 milyon TL, 300 bin litre üzeri yıllık kapasitesi olanlardan 30 milyon TL teminat alınmasının öngörüldüğüne dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, “Tebliğ ile ne amaçlanmaktadır? Yılda 300 bin litre üretim yapan firmadan da yılda 1.5 milyon veya 30 milyon litre üretim yapan firmadan da aynı oranda teminat istenmesi haksız rekabet yaratmayacak mı” sorularını yöneltti.

TARIMI TERK EDECEKLER

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Böyle bir uygulamanın esas olarak üzüm üreticilerini vuracağına şüphe yok. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan maliyetler yüzünden faaliyeti bırakmasıyla sektörün tekellerin eline geçeceği ortada. Üzüm üreticileri ve bağdan geçimini sağlayan çiftçi tekelleşmeye bağlı olarak ürününü düşük fiyatla teslim etmek zorunda kalacak, yoksullaşacak ve muhtemelen tarımı terk edecektir” dedi. l ANKARA