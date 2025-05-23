Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri, emekli aylıklarına yapılacak zammın ne kadar olacağını belirleyecek. Bu veriler doğrultusunda yapılacak artışın oranı, temmuz ayında netleşecek olan enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarı, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.

YASAL DÜZENLEME ŞART En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi içinse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Eğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşlarına zam yapılacaksa, 3 Temmuz’da açıklanacak ilk altı aylık enflasyon verisinin ardından, Meclis tatile girmeden gerekli yasanın çıkarılması şart.

Geçtiğimiz yıl da temmuz ayında çıkarılan bir yasa ile en düşük emekli aylığına, diğer emeklilerin aldığı yüzde 25 oranındaki artış uygulanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 MİLYONU AŞIYOR Şu anda en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira seviyesinde bulunuyor ve bu maaş aralığında yaklaşık 4 milyon emekli yer alıyor. En düşük aylığın 17 bin liraya yükseltilmesi halinde, bu kapsama giren emekli sayısının da artması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER HAZİRAN AYINDA Öte yandan hâlen 22 bin 104 lira olan asgari ücretle ilgili olarak ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Bu konunun haziran ayı içinde netleşebileceği ifade ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” demişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2025 yılına ilişkin asgari ücret değerlendirmesinde, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” ifadelerini kullanmıştı.