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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!
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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

23.05.2025 10:06:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş artışı için yasa çıkarılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte tüm ayrıntı ve tahminler...

Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!
Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri, emekli aylıklarına yapılacak zammın ne kadar olacağını belirleyecek. Bu veriler doğrultusunda yapılacak artışın oranı, temmuz ayında netleşecek olan enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarı, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

YASAL DÜZENLEME ŞART

En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi içinse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Eğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşlarına zam yapılacaksa, 3 Temmuz’da açıklanacak ilk altı aylık enflasyon verisinin ardından, Meclis tatile girmeden gerekli yasanın çıkarılması şart.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!
Geçtiğimiz yıl da temmuz ayında çıkarılan bir yasa ile en düşük emekli aylığına, diğer emeklilerin aldığı yüzde 25 oranındaki artış uygulanmıştı.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 MİLYONU AŞIYOR

Şu anda en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira seviyesinde bulunuyor ve bu maaş aralığında yaklaşık 4 milyon emekli yer alıyor. En düşük aylığın 17 bin liraya yükseltilmesi halinde, bu kapsama giren emekli sayısının da artması bekleniyor.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER HAZİRAN AYINDA

Öte yandan hâlen 22 bin 104 lira olan asgari ücretle ilgili olarak ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Bu konunun haziran ayı içinde netleşebileceği ifade ediliyor.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” demişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2025 yılına ilişkin asgari ücret değerlendirmesinde, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” ifadelerini kullanmıştı.
Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni tahminler belli oldu!

ARA ZAM İHTİMALİ ZAYIF AMA İHTİMAL DIŞI DEĞİL

Şu an için AKP hükümeti ve ekonomi yönetimi içerisinde asgari ücrete ara zam yapılmasının düşük bir olasılık olarak görüldüğü öne sürülüyor. Ancak kulislerde, konunun haziran ayı boyunca hükûmet tarafından ele alınarak bir karar verilmesinin mümkün olduğu da dile getiriliyor.
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