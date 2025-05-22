Yılın ikinci enflasyon raporu yayımlandı: Tahminler sabit tutuldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı ikinci enflasyon raporu toplantısı sona erdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan 2025 yıl sonu enflasyon tahminini 24, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 12, 2027 enflasyon tahminini ise 8 olarak açıkladı.

Ekonomi yönetiminin mesajları, enflasyonun yılı yüzde 24 ile yüzde 29 arasında tamamlayacağı yönündeydi. Reuters anketlerinde yıl sonu için enflasyon yüzde 30 civarında öngörülüyor. Piyasada TCMB'nin bu yıla ilişkin enflasyon tahminlerinde revizyon yapmayacağı beklentisi ağır basıyordu.

TAHMİNLER SABİT TUTULDU

7 Şubat 2025 tarihinde yapılan yılın ilk enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. 2026 yılı için yüzde 12 seviyesi öngörülmüştü. 2027 yılı enflasyon hedefinde enflasyonun yüzde 8 seviyesine düşeceği tahmin edilmişti.

Karahan, şubat toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini belirtmişti. "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e düştükten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bu kapsamda piyasada genel beklenti TCMB'nin bu yıla ilişkin enflasyon tahminlerinde bir revizyon olmayacağı yönündeydi.

Öte yandan Karahan, cari açığın uzun dönemde beklentilerin altında kalmasının öngörüldüğünü ifade etti. Talep koşullarının ise önümüzdeki süreçte daha ılımlı bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı.

Karahan ayrıca, ocak ayında cari dengede bir yükseliş görülürken, şubat ve mart aylarında artış eğiliminin sürdüğünü, nisanda ise yeniden bir yükseliş yaşandığını belirtti. Enflasyon dinamiklerini etkileyen diğer bir unsur olarak ziraî don olaylarına da dikkat çekilirken, bu gelişmenin özellikle meyve fiyatları başta olmak üzere önümüzdeki dönemde genel fiyat düzeyini yukarı yönlü etkileyeceği öngörüldü.

DIŞSAL TAHMİNLERDE REVİZE

Karahan, dışsal varsayımlardaki güncellemeleri de açıkladı.

Küresel büyüme tahmini 2025 için yüzde 2,2’den 1,9’a, 2026 için yüzde 2,4’ten 2,1’e çekildi. Petrol fiyatı varsayımı 2025’te 76,5 dolardan 65,8 dolara, 2026’da 74 dolardan 60,6 dolara indirildi.

İthalat fiyatlarında 2025 için yüzde 2,6 olan artış beklentisi yüzde -1,1’e revize edildi. 2026 için yüzde 0,6 olan tahmin ise yüzde -1,3 olarak güncellendi.

Gıda fiyat enflasyonu beklentisi 2025 yılı için yüzde 24,5’ten 26,5’e yükseltildi. 2026 tahmini yüzde 13,5 olarak sabit tutuldu.

Paylaşılan verilerin ardından Karahan "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

REVİZE ÜSTÜNE REVİZE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.