MESAM'dan dikkat çeken açıklama: Düğünde çalan müziğe telif hakkı cezası yolda!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:55

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:06

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, telif haklarına yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. “Bizim önceliğimiz dijitaldi, onu çözdük. Radyo ve televizyonlarla ilgili eksik, aksayan şeyler vardı, o da çözüldü. Sırada da düğün salonları, kuaförler, güzellik merkezleri var” ifadelerini kullanan Ergül, telif hakkı uygulamalarının kapsamının genişlediğini belirtti.

HALKA AÇIK ALANLARDA MÜZİKTE TELİF ŞARTI

Düğün salonları, mağazalar, kuaförler ve restoranlar gibi halka açık işletmelerde müzik yayını yapılması halinde artık telif hakkı ödenmesi gerekiyor. Ergül, bu düzenlemenin müzik eserlerinin doğru kullanımı ve sanatçıların emeğinin korunması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Recep Ergül, 1951'de yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun halen geçerliliğini koruduğunu ve MESAM’ın da bu çerçevede yaklaşık 30 bin eser sahibinin hakkını koruduğunu söyledi. Kurumun görevinin müziğin kullanıldığı tüm alanlardan telif toplamak olduğunu belirten Ergül, “İlgili yasayla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıyız” dedi.

TİCARİ ALANLARDA MÜZİK KULLANIMI DENETLENECEK

Düğün salonları, kafeler, kuaförler ve güzellik merkezleri gibi işletmelerin bu kapsamda telif ödeme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Ergül, “Bu durum kanunla 74 yıl önce güvence altına alınmış” diyerek süreçte önceliğin zamanında dijital ve yayıncı kuruluşlara verildiğini anlattı. Şimdi ise sıranın diğer işletmelere geldiğini ifade etti.

Özellikle düğün salonlarının yıllardır bilgilendirildiğini hatırlatan Ergül, kamuoyuna bazen “baskın” gibi yansıyan uygulamaların öncesinde yazışmalarla bilgilendirme yaptıklarını kaydetti. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal haklarını kullandıklarını ve bu kapsamda hapis cezası dâhil çeşitli yaptırımların devreye girdiğini belirtti.

Söz konusu işletmelerin çoğundan “30 senedir neredeydiniz?” tepkisi aldıklarını belirten Ergül, son 4 yıldır teşkilatlanmayı tamamlayarak sahada daha aktif hale geldiklerini söyledi.

TOPLANAN TELİFLER SANATÇILARA AKTARILACAK

MESAM’ın, diğer meslek birlikleriyle federasyon çatısı altında birleştiğini hatırlatan Ergül, bireysel kullanımlarda telif alınmadığını ancak işletmelerde durumun farklı olduğunu belirtti. Düğün salonları gibi yerlerin “öznesi müzik” olduğu için tarifelerinin daha yüksek olduğunu, kuaförler ve benzeri yerlerde ise daha düşük ücretlerin uygulandığını söyledi.

Teliflerden elde edilen gelirlerin kültürel mirasın korunmasına katkı sunduğunu dile getiren Ergül, Neşet Ertaş ve Aşık Mahsuni Şerif gibi sanatçıların hak sahiplerine bu gelirlerin aktarıldığını kaydetti. Müzik yayını yapmayan işletmelerden herhangi bir ücret talep edilmediğini de vurguladı.

Dijital mecralardan gelen teliflerin daha sistematik işlendiğini, fiziki işletmelerden alınan teliflerin ise puanlama sistemine göre dağıtıldığını ifade eden Ergül, bu sistemin dünya genelinde uzun süredir uygulandığını belirtti.

Son olarak, alınan telif ücretlerinin ne işletmecileri ne de müşterileri zor durumda bırakacak düzeyde olmadığını belirten Ergül, sanatçılara destek sağlama hedeflerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.