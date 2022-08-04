Temsa yeni ticarisini tanıttı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Son dönemde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği önemli büyüme hamleleriyle dikkat çeken TEMSA, Türkiye’de ürettiği Fuso Canter’in yenilenen modellerini tanıttı. Son 30 yıldır TEMSA distribütörlüğünde Türkiye pazarında önemli başarılara imza atan Fuso Canter, yenilenen yüzüyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Pandemi dönemini de kapsayan 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık yüzde 40’lık bir daralma yaşayan fakat normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen hafif kamyon pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Fuso Canter’in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor.

Fuso Canter’in tüm kullanıcılar tarafından takdir edilen sağlam yapısı ve düşük araç ağırlığı sayesinde fark yaratan yüksek taşıma kapasitesi ve ulaşılan yakıt tasarrufu ile araç sahiplerine önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Teknolojik izler taşıyan yeni yüzü ile Fuso Canter, LED teknolojisi kullanılan gündüz farları ve sis farları ile dikkat çekerken, kısa hava emiş menfezi ve yeni sinyal tasarımı ile estetik ve akıcı görünüyor.

Körüklü sürücü koltuğu ile konfor arayan müşterilerin bir numaralı tercihi Fuso Canter, opsiyonel olarak sunulan dokunmatik ekran, geri görüş kamerası ve Apple Carplay donanımları ile kabin içerisine binek araç teknolojilerini taşıyor.

Konsolda yer alan vites kolu ile kabin içinde ferahlık ve geçiş kolaylığı sağlayan Fuso Canter, bu ergonomik tasarım sayesinde uzun kullanımlarda bile sürücüyü yormuyor.

“BÜYÜME HİKAYEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, son yıllarda imza attıkları önemli büyüme hamlesini şimdi de Fuso Canter ile pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade ederken, “TEMSA olarak son 2 yıldır çok önemli bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Bu süreçte, ortaklarımız Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın gücüyle bir yandan küresel büyüme stratejimizi güçlendirirken bir yandan da otobüslerimiz, midibüslerimiz ve Fuso Canter’imiz ile ülkemizin ekonomik büyümesine de eşlik ediyoruz. 2021 yılında ortaya koyduğumuz yüzde 122’lik büyüme performansı, TEMSA’nın bu dönemki yol haritasının aslında ne kadar doğru olduğunu; TEMSA araçlarının yurt içinde ve yurt dışında müşteriler tarafından ne kadar sahiplenildiğini hepimize gösteriyor. Yenilenen FUSO Canter ile birlikte, bu büyüme hikayemizde yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ticari araç pazarında, geçmiş dönemlerdeki başarımızı, yenilenen FUSO Canter modellerimizle bir kez daha göstereceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

PAZAR BU YIL YÜZDE 20’YE YAKIN BÜYÜYECEK

Fuso Canter’in, kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan farklı sektörlerde hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Tolga Kaan Doğancıoğlu pazarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl toplam 3.765 adet olarak gerçekleşen 3.5 ton -10 ton hafif kamyon pazarının yıl sonu itibarıyla 4.400 adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da pazarın yüzde 20’ye yaklaşan bir büyüme performansı sergileyeceği anlamına geliyor. FUSO Canter olarak baktığımızda ise, 2020 yılında yüzde 9,6 olan pazar payımız bugün itibarıyla yüzde 16’nın üzerine çıkmış durumda. Diğer bir deyişle, pazar payımızı son 2 yılda yüzde 66 oranında artırdık. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle, ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018 yılındaki yüzde 30’lara dayanan paya yeniden ulaşmak” ifadelerini kullandı.

ARTIK ÖNEMLİ OLAN SAHİP OLMA MALİYETİ

Araçlarla ilgili detaylı bilgileri paylaşan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise şunları söyledi: “3,5 tondan 8,5 tona kadar uzanan yelpazede 8 farklı modeli bulunan Fuso Canter, özellikle yüksek taşıma kapasitesi ve düşük araç ağırlığı ile rakiplerine göre araç sahiplerine ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Günümüzün ekonomik konjonktüründe, sahip olma maliyeti ilk yatırım maliyetinden çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. Biz de Fuso Canter araçlarımızda bu maliyet unsuruna çok önem veriyoruz. Taşıma kapasitesi üzerinde durmamızın temel sebeplerinden biri şu: Yüzde 5’lik bir taşıma kapasitesi farkı, ortalama 20 seferde, fazladan bir araç anlamına geliyor. Bu hem zaman hem de maliyet tarafında araç sahipleri için çok önemli bir tasarruf imkânı yaratıyor. Bunların yanında, araçların optimum dönüş yarıçapının getirdiği yüksek manevra kabiliyeti ve sürücü kabini ergonomisi de özellikle araç kullanıcıları için çok önemli birer avantaj. Tüm bu özellikleriyle, Fuso Canter araçlarımızın pazara çok yeni bir hava getireceğine inanıyoruz.”