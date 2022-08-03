Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü

Sivas'ta, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisi Recep Akkaya (60), kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:23
Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü
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Sivas-Erzincan çevre yolunda 3 Ağustos Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Dilaver Kamacı'nın kullandığı 58 BD 297 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sivas Belediyesi bünyesindeki bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışan Recep Akkaya'ya çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Recep Akkaya, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin incelesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü Dilaver Kamacı gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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