TEMU kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı'ndan yanıt geldi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:23

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:23

Türkiye pazarına 2024 yılında giriş yapan TEMU, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor.

Ürünlerin uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok e-ticaret şirketine korku salan TEMU'ya dair yaklaşık bir yıldır pek çok iddia ortaya atıldı.

Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. TEMU'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği ileri sürüldü. Mynet, bu iddiaları Ticaret Bakanlığı'na sordu. Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.

UYGUN FİYATLARIYLA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

2022 yılında kurulan TEMU, Türkiye'ye geçen sene giriş yaptı. Platform, pek çok e-ticaret markasını sollayarak ucuz ürünleriyle öne çıktı. Alışveriş sevenler ise TEMU'dan yaptıkları alışverişleri sosyal medyadan paylaşarak platformun bilinirliğini artırdı.

TEMU'nun kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise oldukça uygun fiyatlı ürün imkanı sunması oldu.

Hem uygun fiyat hem de kısa süreli kargo teslimatı pek çok kişiyi TEMU'ya yönlendirdi. Uygun fiyatlı bir başka platform olan Çin merkezli Aliexpress'i geride bırakan TEMU'ya Türkiye'de alışveriş limiti getirilmişti. Maksimum harcamanın bin 50 TL olarak belirlendiği TEMU'ya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

"TEMU KAPATILACAK" İDDİALARINA TİCARET BAKANLIĞI SON NOKTAYI KOYDU

Türkiye pazarında aktif olan yurt dışı merkezli firmalara dair Bakanlık kararıyla yeni yükümlülük getirilmişti. Yeni yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satış yapan firmaların Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu şartı getirmeyen firmalar ise Türkiye’ye satış yapamayacak.

TEMU henüz bu yükümlülüğü yerine getirmiş değil. Bu gelişmelerin ardından TEMU’nun kapatılacağı, Türkiye’de erişim engeli getirileceği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medyada giderek artınca gözler Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, söz konusu iddiaları Ticaret Bakanlığı’na yöneltti.

Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanlayarak gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını duyurdu.