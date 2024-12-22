Temu ve AliExpress kullanıcılarını üzecek karar... Yurtdışı alışverişlerde 'ücretsiz kargo' dönemi sona erdi: Limit 27 Euro'ya indirildi
Geçen ay durulan ve yurtdışı alışverişlerde gümrük muafiyetini kargo dahil 27 Euro'ya düşüren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Düzenleme, önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Uygulamayla birlikte, gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro’ya düşmüş olacak.
Yurtdışı alışverişlerini doğrudan etkileyecek sıcak bir gelişme yaşandı.
Geçen aylarda alınan bir karar ile yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrük faaliyeti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü.
Kasım sonunda ise kargo dahil 30 Euro olacağına dair bir düzenleme yayımlanmıştı. Bu düzenlemenin, 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Bugün ise karar hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarda, yeni uygulamanın 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.
GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ LİMİTİ 27 EURO OLACAK
Uygulamayla birlikte, gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro’ya düşmüş olacak. Yani artık 3 Euro navlun bedeli olarak hesaba katılacak.
Satıcı kargoyu ücretsiz sunmak istese bile 3 Euro’luk taşıma ücreti varmış gibi kabul edilecek. Yani her türlü 3 Euro’luk tutar zorunlu olacak.
Bu kararın, son zamanlarda iyice popülerleşen ancak gelen düzenlemeler nedeniyle artık eskisi gibi olmayan Temu ve AliExpress gibi platformlarda geçerli olacak.
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