Fatih'te kargo firmasında milyonluk hırsızlık: 3 gözaltı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:03

İstanbul Fatih, Kemalpaşa Mahallesi’nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda bir kargo firmasının ofisine giren hırsızlar içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu bir torbayı alarak kaçtı. Polis, işletmeci M.H. (36)'nin sabah gittiği iş yerinde durumu fark ederek haber vermesi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerine ve adreslerine ulaşıldı.

Şüpheliler; A.B.K. (21), E.Ç.(19) ve U.A.(32) Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınırken olaya katıldığı belirlenen K.A.(27)'nin daha önce başka suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerin sorgularının Hırsızlık Büro Amirliği'nde sürdüğü belirtildi.