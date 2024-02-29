TEPAV açıkladı: Sigortalı çalışan azaldı!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:42

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:42

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Kasım 2023 sayısı yayımlandı.

Buna göre, kasım ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,6 (614 bin) ve aylık olarak yüzde 0,6 (154 bin) azalarak 23 milyon 86 bin olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam yüzde 5,0 (873 bin 580), aylık olarak ise yüzde 0,9 (145 bin 134) oranında azaldı.

Öte yandan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 4,3 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 4,1 (107 bin 236), çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 (25 bin 139) azalma görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,1, çiftçi sayısında ise yüzde 0,8 oranında azalış şeklinde gerçekleşti. Esnaf sayılarında son sekiz aydaki daralma devam ederken kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısı ise yıllık olarak yüzde 12,0 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1 (3 bin 783) azaldı.

İNŞAAT İSTİHDAMI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU

İmalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı Nisan ayı itibarıyla daralırken inşaat istihdamı güçlü seyrini korudu. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,8’i sırasıyla, imalat (yüzde 25,8), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,2) ve inşaat (yüzde 11,7) olmak üzere üç ana sektörde istihdam edildi. Kasım ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 8,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 5,7 daralma kaydedildiği gözlendi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 7,5’lik yıllık artış seviyesi ile korundu. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 9,0’ını oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 0,3 artış gerçekleşti.

DEPREM İLLERİNDE İŞ YERİ SAYISI GERİLEDİ

Son bir yılda iş yeri sayısı 44 ilde artarken Adana ve Osmaniye dışında tüm deprem illerinde geriledi. Kasım ayında iş yeri sayısı en çok artan il Antalya (4 bin 564) olurken bunu Bursa (1 bin 840), Kocaeli (1 bin 805), Konya (1 bin 565) ve Mersin (1 bin 356) takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise iş yeri sayısı en hızlı artan il yüzde 5,3 artışla Nevşehir oldu. Nevşehir’i Antalya, Sakarya ve Niğde izledi. Öte yandan Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iş yeri sayıları yüzde 25 ve üzerinde gerilerken deprem bölgesindeki Adana ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde de düşüşler gerçekleşti.