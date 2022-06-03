Veriler, TÜİK'i yalanladı: Enflasyon yüzde 73, zam yüzde 257

03 Haziran 2022 Cuma, 13:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) kendi verilerini baz alarak enflasyon rakamlarını açıkladı.

3 kurumun açıkladığı rakamlar ise birbirinden oldukça farklı.

TÜİK ve ENAG mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı.

ENAG verilerine göre, enflasyon TÜİK'in açıkladığı verilerinin olduka üzerinde. ENAG'ın paylaştığı verilere göre yıllık enflasyon artışı yüzde 160.76 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon yüzde 5.46 oldu.

İTO tarafından 1 Haziran'da paylaşılan verilere göre ise İstanbul'un enflasyonu 24 yılın zirvesine çıkarken İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87.35 artış kaydetti.

ASGARİ ZAMMI ERİDİ, ERDOĞAN AÇ FALAN YOK DEDİ

2022 için net asgari ücretin yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olarak belirlenirken yıllık enflasyon her üç kurumun paylaştığı verilere göre çoktan yüzde 50'yi geçti. Buna karşılık AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkıp 'aç kaldık' diyor. Vicdansızlık yapmayın. Aç kalan falan yok" da demişti.

Yurttaşlar enflasyonun etkisiyle artan fiyatlar altında ezilirken, zamlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok daha üzerinde seyrediyor . Mutfaktaki zam ise yurttaşları açlıkla mücadeleye itiyor.

İSTİSNASIZ HER ÜRÜN ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün paylaştığı ithal ürünler listesine bakıldığında istisnasız her ürünün fiyatı artarken 18 ürünün fiyatı yüzde 100 artmış durumda.

31 Mayıs 2021'de kilosu 30 lira olan zencefil 60 TL'ye çıkarken, ikinci kalite olarak geçen muzun kilogram fiyatına yüzde 100'den fazla zam yapıldı.

2021 yılı mayıs ayının son günü İstanbul halinde kilosu 10 liradan satılan muz tam bir yıl sonra yüzde 150 zam uygulanarak 25 liradan satılıyor.

SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI

İBB Hal Müdürlüğü'nün paylaştığı sebze fiyat listeri arasındaki 1 yıllık fiyat farklarına bakıldığında ise TÜİK'in yüzde 73.50 olarak açıkladığı yıllık enflasyon oranının oldukça üzerinde bir fiyat artışı var.

Mutfakta sıklıkla kullanılan soğan 31 Mayıs 2021 tarihinde 2 liradan satılıyorken bir yılda yüzde 150 zamlanarak 5 liradan satılıyor.

ENFLASYON YÜZDE 73, ZAM YÜZDE 257

Patates fiyatındaki artış ise dudak uçuklatacak düzeyde. 1 yıl öncesi 2 lira 80 kuruştan alıcıya sunulan patates şu anda 10 liradan sunuluyor.

Yani; TÜİK 2021 mayıs ve 2022 mayıs ayı arasında oluşan yıllık enflasyonu yüzde 73.50 olarak açıklarken patatese tam yüzde 257'lik zam geldi.

Neredeyse her yemekte kullanılan domates fiyatı ise bir yıl içersisinde 5 liradan 12 liraya çıktı.