Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!

Termik santrallerin doğaya ve insan yaşamına oluşturduğu tehdit bilinirken Milas’ta bulunan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:34
Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
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Marmaris orman yangınlarında alevlerin arasında kalmasıyla hatırlanan Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nden paylaşılan görüntüler “Bayramda filtre mi gelmedi" diye düşündürdü.

Gazeteci Timur Akkurt’un Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde termik santrallerden kapkara dumanlar çıktığı görüldü.

Akkurt ise bu duruma şu sözlerle tepki gösteri:

“Burası Milas’ta Yeniköy Kemerköy Termik Santrali. Santral kapkara dumanlar çıkartarak çalışıyor. Filtre mi gelmedi bayramda? Görüntüyü arkadaşım az önce çekmiş yolladı!”


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