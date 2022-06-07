Bingöl Valiliği'nden 'termik santral' açıklaması
Bingöl’de termik santral ihalesi ile ilgili söylemlere Bingöl Valiliği yanıt verdi. Valilik, “Yapılan ihale termik santrali kurma ihalesi değil, sadece var olan kömürü ekonomiye kazandırma ile ilgilidir” ifadelerine yer verdi.
Son günlerde Bingöl'de Termik Santral yapılacağı haberlerine ilişkin valilik açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan ‘Bingöl’de Termik Santral İstemiyoruz’ başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla valiliğimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Buna göre, Karlıova ilçemizde bulunan 78 milyon ton kaynak linyit rezervi, termik santral kurulma şartı olmaksızın, rödövans yöntemiyle işletilmek üzere ihale edilecektir.
- Söz konusu sahada bulunan yaklaşık 78 milyon ton kaynak linyit rezervi açık işletme yöntemi ile üretilmeye uygun olup ihaleyi kazanacak olan işletici ile rödövans sözleşmesi ve şartnamesinde belirlenen hükümler doğrultusunda sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacaktır. Yapılan ihale termik santrali kurma ihalesi değil, sadece var olan kömürü ekonomiye kazandırma ile ilgilidir” denildi.
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