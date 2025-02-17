Tersanelerde kıyafet ücreti işçiye yükleniyor: İtiraz eden işten çıkarılıyor!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:45

Tersanelerde taşeron çalışma sisteminin yol açtığı sorunlar artarak devam ediyor. Son dönemde yaşanan mağduriyetler, Neva Gemi ve Milim Marine isimli taşeron firmalarda daha da belirginleşti. İşçi haklarının ihlali, ücretlerin eksik ödenmesi ve iş güvenliği eksiklikleri, tersanelerdeki çalışma koşullarını daha da zorlu hale getiriyor.

ÜCRETLERDEN İŞ KIYAFETİ MASRAFI KESİLİYOR

Tersanelerde işçi ücretlerinin kesilmesine dair bir diğer örnek ise, Neva Gemi firmasında yaşandı. Bir işçinin 1200 lira yevmiye üzerinden yaptığı 10 günlük çalışmanın ardından, sadece 3 bin lira ödeme alması, işyerindeki ücret eksikliği ve iş kıyafeti masrafı nedeniyle gerçekleşti. Çalışanın ifadesine göre, iş kıyafeti masrafı işçinin maaşından kesildi. Bu durum, tersanelerde işçi aleyhine işleyen kötü uygulamaların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI EKSİK

İş güvenliği açısından ise tersaneler, çoğu zaman işçilerin güvenlik ekipmanlarını sağlamamakta ve bunun yerine ucuz malzemeler temin etmektedir. Bu malzemeler kısa sürede kullanılamaz hale gelirken, işçilere ya kendi cebinden para vererek yenisini almaları ya da eskiyi kullanmaya devam etmeleri önerilmektedir. Neva Gemi’de ise, patronun iş kıyafeti masraflarını karşılamaması, bu sorunu daha da belirginleştirmektedir.

TAŞERON FİRMALAR ARASINDA HIRSIZLIK YAYGIN

Milim Marine’de ise taşeron firmalar arasındaki hırsızlık olayları yaygınlık göstermekte. Bir işçi, kendisine zimmetli olan malzemenin, başka bir firma çalışanı tarafından çalındığını ve çalınan malzemenin değerinin ücretinden düşüldüğünü aktarmaktadır. Bu tür durumlar, taşeron firmaların kontrolsüz ve güvencesiz çalışma koşullarını gösteriyor.

MAĞDURİYETİNİ ANLATAN İŞÇİ İŞTEN ATILDI

Mağduriyetini anlatan işçi, yetkililerle görüştükten sonra işten çıkarıldı. GEMAK yetkilileri, işçinin şikayetiyle ilgilenmedikleri gibi, kendisini işten atarak çözüm getirmeye çalıştı. Bu tür uygulamalar, tersanelerdeki taşeron sisteminin kirli işleyişini gözler önüne seriyor.

BİRLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Tersanelerdeki bu olumsuz durumları sonlandırmak ve işçilerin haklarını savunmak için birleşme çağrısı yapan işçiler, GİSBİR örneğini göstererek, işçi birliklerinin önemine dikkat çekiyor. İşçilerin tek vücut olup haklarını savunması, taşeron sisteminin kötü uygulamalarına karşı en etkili çözüm olarak öne çıkıyor.