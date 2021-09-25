TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketlerin haftanın her günü açık olmasına artık son verelim
Perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı” dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen "Perakende Yasası"nın güncellenmesi olduğunu belirtti.
Zincir marketlerin kuralsız açılmalarının önüne geçen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Onbinlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olmasına artık son verilmeli." ifadelerini kullandı.
"PERAKENDE YASASI ACİL OLARAK GÜNCELLENMELİ"
Palandöken, fiyatların düşmesinin rekabet ile olabileceğini aksi takdirde enflasyonda makasın daha fazla açılacağını savunarak, "Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli." değerlendirmelerinde bulundu.
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