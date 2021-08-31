Zincir marketlerin 'ortak fiyat' iddialarına yanıt
Gıda Perakendecileri Derneği; “zincir marketlerin ortak fiyat belirlediği” yönündeki iddialara yanıt verdi.
Gıda Perakendecileri Derneği, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun "Zincir marketler Whatsapp grubu kurarak ortak fiyat belirliyor" yönündeki sözleri karşısında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması veya düşürülmesi, ortak bir fiyat belirlenmesi mümkün değildir. Bir ürünün fiyatını sadece satıcı değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşulları belirler” değerlendirmesi yapıldı.
Gıda Perakendecileri Derneği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Onlarca oyuncu ve binlerce ürünün yer aldığı sektörümüz, tüketici lehine yoğun bir rekabet içerisinde olup, açıklamada belirtildiğinin aksine ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması veya düşürülmesi, ortak bir fiyat belirlenmesi mümkün değildir. Bir ürünün fiyatını sadece satıcı değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşulları belirler. Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi ‘anlaşma’ gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır.
Üyelerimiz arasındaki rekabete dayalı bu amansız mücadelede kazanan tüketici olmasına rağmen, gerçeklikten ve uygulanabilirlikten uzak bu iddianın bir tüketici cemiyetinden gelmesi bizi derinden üzmüştür. Üyemiz işletmeler, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere, sektörü düzenleyen mevzuata harfiyen uyarak operasyonlarını sürdürmekte, hukuka aykırı olabilecek her türlü uygulamadan dikkatle kaçınmaktadır.”
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