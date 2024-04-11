TESK Genel Başkanı Palandöken'den, 'esnafın prim gün sayısı sabitlensin' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının 7 bin 200'e sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:35
TESK Genel Başkanı Palandöken'den, 'esnafın prim gün sayısı sabitlensin' talebi
Abone Ol google-news

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından esnaf ve sanatkarların sorunlarının yeniden masaya yatırılmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin "prim gün sayısındaki eşitsizlik" olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın prim günü 7 bin 200'e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bağ-Kur'lu esnafın 9 bin, SSK'lı çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli."


TESK haberleri bendevi palandöken haberleri emeklilik haberleri Emeklilik yaşı haberleri

İlgili Haberler

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı
TESK'ten e-ticaret siteleri için komisyon talebi

TESK'ten e-ticaret siteleri için komisyon talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere israf uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere israf uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!

AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!
Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışması görüntülenme rekorları kırdı!

Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışması görüntülenme rekorları kırdı!
YSK’den 6 il ve 10 ilçe için yapılan itirazlar karara bağlandı: Talepler reddedildi!

YSK’den 6 il ve 10 ilçe için yapılan itirazlar karara bağlandı: Talepler reddedildi!
O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor: 11 Nisan 2024 Perşembe hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor: 11 Nisan 2024 Perşembe hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
AKP'li Altındağ Belediye Başkanı 'ayağının tozuyla' geldi: İşçileri bir SMS ile işten çıkardı!

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı 'ayağının tozuyla' geldi: İşçileri bir SMS ile işten çıkardı!
Korkut’ta şok olay: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!

Korkut’ta şok olay: Baba ve 2 oğlu köy muhtarını öldürdü!
YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı

YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
‘Örümcek Adam’ kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!

‘Örümcek Adam’ kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!