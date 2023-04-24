TESK’ten ÖTV muafiyeti değerlendirmesi: Akaryakıt için de bekliyoruz

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyeti ile ilgili konuştu. Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:26
TESK’ten ÖTV muafiyeti değerlendirmesi: Akaryakıt için de bekliyoruz
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği” şeklindeki müjdesini değerlendirdi.

"AKARYAKIT İÇİN DE BEKLİYORUZ"

Palandöken, “Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme” ifadelerini kullandı. 


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