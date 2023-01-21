TESK’ten yapılandırma ödemelerinin uzun vadeye yayılması talebi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:29

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:29

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketinin esnaf ve sanatkar için sevindirici olduğunu belirterek, “Yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı” ifadesini kullandı.

Palandöken, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

‘ESNAFIN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÖDEMELERİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALI’

Yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydeden Palandöken, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı.”