TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi

Esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğini kaydeden TESK Başkanı Palandöken, yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmasını talep etti.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:01
TESK'ten 'yeni yapılandırma kanunu' talebi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve yurttaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

"ESNAF VERGİ VE PRİM BORCUNU ÖDEYEMİYOR"

Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var."

"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur" ifadelerini kullandı.


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