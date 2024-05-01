Taksim esnafı da kapatmalardan şikâyetçi: 'Her türlü olayda ilk Taksim nasibini alıyor, kapanmalar Taksim'de oluyor'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim’e çıkan yollar kapatıldı. Taksim esnafı ise bariyerlerle çevrilen İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs'ta da işbaşı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:09
Taksim esnafı da kapatmalardan şikâyetçi: 'Her türlü olayda ilk Taksim nasibini alıyor, kapanmalar Taksim'de oluyor'
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla olası eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim’e çıkan yollar kapatıldı. Taksim Meydanı ise bariyerlerle çevrilirken, İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim oldu. Meydana giriş çıkışlar yasak olmasına rağmen Taksim esnafı ise işinin başındaydı.

ÖZTÜRK: İLK TAKSİM NASİBİNİ ALIYOR

Taksim Meydanı’nda 16 yıldır dönercide çalışan Emre Öztürk, “İşçi Bayramımız mübarek olsun. Gönül isterdi ki meydan açılsın ve şenlikler olsun ama devletimiz böyle bir karar aldıysa buna saygı duyuyoruz. Biz yine işimizin başındayız. Bizim için işçi bayramı yok, biz çalışıyoruz. Bugün Yenikapı’dan buraya yürüyerek geldim. Zaten her türlü olayda ilk Taksim nasibini alıyor, kapanmalar Taksim’de oluyor. Böyle olunca işlerimiz düşüyor ama yapacak bir şey yok, karar böyleyse saygı duyuyoruz” dedi.

ÇAKMAK: İŞLER DÜŞTÜ AMA YİNE TURİSTLER VAR

Taksim'in 25 yıllık esnafı Fahrettin Çakmak da “Gıda sektöründe olduğumuz için mecbur çalışmak zorundayız, bayram olsa da bu millet bir şey yiyecek sonuçta. İşler düştü ama yine turistler var, sıkıntı yok. Herkesin İşçi Bayramı kutlu olsun. İsterdik ki bu kapanma olayı olmasın, herkes kardeş gibi özgürce bayramını kutlasın ama bazı sıkıntılar oluyor. Devlet de önlem almak zorunda kalıyor” diye konuştu.

YILGIN: 1 MAYIS’TA İŞİMİZİN BAŞINA GELDİK, ÇALIŞIYORUZ

20 yıldır esnaflık yapan Alaattin Yılgın ise “İşimiz bu, çalışmak zorundayız. Çalışmadan geçinemezsin. 1 Mayıs’ta işimizin başına geldik, çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Meydan kapatıldı ama turistlere açık” dedi.


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