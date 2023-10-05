Tesla taşımacılık sektöründe: 3 yılda 200 bin dolar kâr vadediyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:57

Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana Semi elektrikli kamyonlarını üretiyor. Şirketin Semi-Truck Mühendislik Kıdemli Müdürü Dan Priestley'in aktardığı bilgilere göre, şimdiye kadar 60-70 civarında kamyon üretildi.

Haziran ayında yapılan bir geri çağırmadan anlaşılan Mart 2023 itibarıyla 36 kamyon üretildiği bilgisinden sonra bu açıklama ilk üretim güncellemesi oldu.

Priestley, Jay Leno'nun Garajı programında şöyle konuştu:

"Birkaç düzine ürettik, 60-70 adet arasındayız, ama şu anda sadece pilot hacmimizi üretiyoruz. Veri topluyoruz, çok değerli sürücü geri bildirimlerini alıyoruz ve ardından bir dizi iyileştirmeyi yapmak ve bunu yüksek hacimli üretime getirmek için zaman ayırmak istiyoruz ve gerçekten piyasada büyük bir oyuncu olmaya çalışıyoruz."

Tesla CEO'su Elon Musk'a göre, pil kısıtlamalarını gerekçe göstererek 2024'ün sonlarına kadar yüksek hacimli üretimin başlamayacağını ifade etti. Tesla Semi'nin yıllık üretimini 2024'ten itibaren 50 bin üniteye çıkarma planı yaptığını daha önce ifade etmişti.

Priestley ayrıca Semi'nin dizel motorlu bir kamyona oranla üç yılda 200 bin dolarlık yakıt tasarrufu sağladığını da vurguladı.

TESLA SEMI FİYATI

Ancak kamyonun satış fiyatı hakkında ise konuşmadı ve "çok rekabetçi" demekle yetindi.