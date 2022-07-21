Tesla, Bitcoin varlığının yüzde 75'ini sattı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:30

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla, Bitcoin varlığının yüzde 75'ini sattığını ve 936 milyon dolar karşılığında nakite çevirdiğini açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yıl Şubat ayında 1,5 milyar dolar değerindeki en büyük yatırımını Bitcoin'de yaptığını açıkladığında dalgalanma yaşanmıştı.

Kripto paraya olan taleple 2021 Kasım'ında 68,9 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, ardından Haziran'a dek 19 bin dolara kadar düşerek yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Geçen yıl Bitcoin'le araba satışını askıya aldığını duyuran Tesla, buna sebep olarak Bitcoin madenciğinin iklim krizini olumsuz etkileyen fosil yakıt kullanımını artırmasıyla ilgili endişelerini göstermişti. Ardından Musk Twitter üzerinden şirketin sahip olduğu Bitcoin'i satmayacağını yazmıştı.

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 40'a kadar düşüş yaşadı.

Çin'deki karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ile ithalat ve ihracata getirilen kısıtlamalar Tesla gibi şirketleri zor durumda bırakmıştı.

'SATIŞ BİTCOİN'E KARŞI DEĞİL'

Tesla Bitcoin satışını olağan çeyrek güncellemesinin bir parçası olarak paylaştı.

Bitcoin'in, karına zarar veren faktörlerden biri olduğu belirtildi. Ancak şirket rekor kıran bir ikinci yarı sözü verdi. Çin'deki fabrikadaki üretimin Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından arttığı belirtildi.

Musk, Almanya ve ABD'deki fabrikalardaki üretimde de artış yaşandığını belirtti. Daha önce bu fabrikaların "dev para fırınları" olduğunu söylemişti.

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, Elon Musk'ın geçen yıl Tesla'nın Bitcoin'deki durumunu Twitter'a taşıdığını, şirketin Bitcoin satmayacağını söylediğini hatırlatıyor.

Tıpkı Twitter'ın satın alınmasıyla ilgili verdiği sözler gibi Musk'ın her duyurusunun beklendiği gibi sonuçlanmadığını belirten Clayton, bu durumun kariyerini şimdiye kadar etkilemediğini vurguluyor.

Clayton, her şey bir yana bu hareketin Musk'ın yükselmesinde katkısının olduğu Bitcoin ve kripto para için genel olarak kötü haber olduğunun unutulmaması gerektiğini de ekliyor.

Ancak Musk bu satışın Bitcoin'e karşı olmadığını, nakit paraya ihtiyaç duyulduğu için yapıldığını ifade ediyor.