Tesla bu zamana kadar ürettiği elektrikli araç sayısını açıkladı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:45

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:45

Tesla, elektrikli otomobil üretimine başladığı 2008 yılından bu yana uzun bir yol kat etti. Bir zamanlar Tesla'nın sadece bir niş üretici olabileceğini düşünen birçok kişi vardı, ancak şirket şimdi ise 5 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu.

1 MİLYON ARAÇ ÜRETMESİ 12 YIL SÜRMÜŞTÜ

Tesla'nın ilk milyon elektrikli aracını üretmesi tam 12 yıl sürdü. Ancak son üç yılda, şirket 4 milyon daha elektrikli araç üreterek bu sayıya ulaştı. Bu, Tesla'nın hızla büyüdüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Tesla, bu önemli kilometre taşına ulaşmasının ardından kısa bir süre içinde 5 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu. Şirketin önceki 3 milyon ve 4 milyon elektrikli aracını üretmesi de daha uzun bir zaman almıştı.

Tesla'nın üretimini artırmak için fabrikalarını geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca, yakında üretimine başlanacak olan Cybertruck gibi yeni modellerle üretim kapasitesini daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Tesla, elektrikli otomobil pazarında lider konumda bulunuyor ve bu başarı, şirketin büyümeye devam ettiğini ve elektrikli araçların otomotiv endüstrisindeki önemini artırdığını gösteriyor.