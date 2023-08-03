Tesla'nın başı dertte: 280 bin araç için soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:57

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:57

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın direksiyon kontrolü ile ilgili şikayetler üzerine bir soruşturma başlattı. NHTSA'nın internet sitesinde yayınlanan bir belgeye göre, sürücülerden gelen bildirimlerde direksiyon kontrolünün kaybolduğu, hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığı veya devre dışı bırakıldığı belirtiliyor.

Bloomberg HT'nin haberinde aktardığına göre, bu şikayetler üzerine müfettişler, sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki rolünü incelemek için çalışacaklar.

Tesla, gelişmiş sürücü destek sistemleri, Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) gibi teknolojileri nedeniyle daha önce de NHTSA'nın dikkatini çekmişti. Bu kez, Virginia'daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3'ünün teslimatından iki hafta sonra direksiyonla ilgili sorunlar yaşadığını bildirdi. Şikayetinde aracın direksiyon simidinin kilitlendiğini ve direksiyon desteğinin devre dışı kaldığı hata kodunun gösterildiğini ifade etti. Bu durumun özellikle yüksek hızlarda sürüşlerde güvensizlik yarattığı belirtiliyor.

Başka bir Model 3 sürücüsü ise geçtiğimiz mayıs ayında direksiyonun takıldığını ve aracın yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını rapor etti. Tesla, bazı sorunları yazılım güncellemeleriyle çözebiliyor olsa da, NHTSA bu durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak araçları geri çağırma talep edebilir.

NHTSA'nın başlattığı soruşturma, Tesla'nın sürücü desteği ve güvenliği konusundaki teknolojilerini tekrar mercek altına almasına neden oluyor. Bu olaylar, otomobil üreticisinin ileri teknolojili sürüş özelliklerini daha da güvenilir hale getirmek için çalışmalar yapmasını gerektirebilir. Kamuoyu, NHTSA'nın soruşturma sonuçlarına ve alınacak önlemlere dair gelişmeleri yakından takip ediyor.