Tesla'nın rakibi Avrupa'ya açıldı

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:06

Tesla'nın en önemli rakiplerinden olarak gösterilen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, elektrikli lüks sedan Air'ın Avrupa'daki teslimatlarına başladı. İlk otomobiller Almanya ve Hollanda'daki müşterilere teslim edildi.

Lucid Air'ın WLTP'ye göre menzili 799 kilometre. Lucid Air Dream Edition Performance 828 kW gücünde ve 2,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor. 696 kW'lık Dream Edition serisi ise 883 kilometrelik menzil sunuyor.

15 DAKİKADA 400 KM MENZİL

Air, 900 voltluk bir mimariye sahip olduğu için şu anda mevcut olan diğer üretim araçlardan daha hızlı şarj olabiliyor. 300 kW pik şarj gücüne sahip olan Lucid Air Grand Touring ise 400 kilometrelik menzil için yeterli gücü yaklaşık 15 dakikada şarj edebiliyor.

Lucid Air, şirketin şu anda Casa Grande, Arizona'daki tek fabrikasında üretiliyor. Gravity elektrikli SUV üretiminin de 2024'te burada başlaması planlanıyor.

Lucid Motors'un Avrupa topraklarındaki ilk showroomu Münih'te açıldı, bir diğeri de Cenevre'de bulunuyordu. Avrupa'daki üçüncü perakende satış yeri ve Avrupa'daki ilk hizmet, teslimat ve dağıtım merkezi ise kısa süre önce Amsterdam yakınlarında açıldı.