Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte arttı

22 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara çıktı. Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin gelirinin ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 10 azaldığı dikkati çekti. Tesla, ilk çeyrekte 18,8 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

KÂR ARTIŞ HIZINDA YAVAŞLAMA

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 2,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olmuştu.

Şirketin kar artış hızının ise bu dönemde yavaşladığı görüldü. Tesla'nın net karı, ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldı. Şirketin karı bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Tesla'nın 2021'in ikinci çeyreğinde 1,45 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,27 dolara yükseldi.

ŞİRKET ELİNDEKİ BİTCOİN'İN YÜZDE 75'İNİ SATTI

Tesla, nisan-haziran döneminde küresel çapta 254 bin 695 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Şanghay'daki kapanmalar dahil olmak üzere belirli zorluklarla karşı karşıya kalınmasına rağmen ilerleme kaydedilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin sahip olduğu Bitcoin varlığının yüzde 75'inin ise satıldığı kaydedildi.