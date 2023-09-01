Tesla'nın uygun fiyatlı Model 3 aracının 2024 versiyonu tanıtıldı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:46

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:46

Tesla'nın 2024 Model 3'ü, Avrupa'da ilk kez görücüye çıktı ve bir dizi yenilikle geldi. Yeni Model 3, daha şık bir ön tasarım, sessiz bir iç mekan ve istenilen yeni özelliklerle dikkat çekiyor.

Özellikle ön tasarımı göz alıcı bir şekilde yenilendi. Balık benzeri ön kısım yerine, çift farlar ve sis farlarından arındırılmış düzleştirilmiş bir ön tampon kullanılıyor. Arka kısımda ise parlak LED ışıklara sahip güncellenmiş arka lambalar ve tamamen yeni tekerlek tasarımları bulunuyor.

İÇ MALZEMENİN KALİTESİ YÜKSELTİLMİŞ

İç mekanda da önemli değişiklikler mevcut. Yeniden tasarlanmış bir gösterge paneli, tam boy bir havalandırma sistemi ve şanzıman kollarının çıkarılması gibi değişiklikler yapıldı. Minimalist bir yaklaşım benimsenmiş olsa da iç malzeme kalitesinin yükseltildiği görülüyor. Ayrıca, ses yalıtımı için daha fazla malzeme kullanıldı ve akustik camlar yol gürültüsünü azaltmaya yardımcı oldu.

Model 3'ün iç mekanında iki akıllı telefon şarj pedi bulunuyor ve ses sistemi 17 hoparlörle güncellendi. Suni deri döşeme artık malzemede deliklerle birlikte geliyor ve ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor.

SÜRÜŞ MENZİLİ 272 MİL OLARAK AÇIKLANDI

Ancak, dikkat çeken bir nokta Performans modelinin henüz listelenmemesi. Tasarım ve iç mekan özelliklerindeki güncellemelere rağmen, Model 3'ün sürüş menzili aynı kalmış gibi görünüyor. Tek motorlu arkadan itişli versiyon için 272 mil ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon için 333 mil tahmini menzil sunuluyor.

Tesla'nın bu güncellenmiş Model 3'ü ABD pazarında ne zaman tanıtacağı ve fiyatlandırma konusunda ne yapacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak, üretiminin 2023 sonlarına doğru başlaması ve teslimatların 2024 başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.