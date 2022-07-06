Tez-Koop-İş Başkanı Haydar Özdemiroğlu: Asgari ücret yetersiz kaldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Türkiye’de asgari ücretin genel ücret haline getirildiğini ve çalışan yoksulluğunun yaygınlaştırıldığını bildirdi.

Özdemiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan yüksek oranlı enflasyon nedeniyle asgari ücretin yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseltiğini anımsattı. Bu artışın, asgari ücretle yaşamını sürdüren milyonlarca insan için yeterli olmaktan uzak olduğuna işaret eden Özdemiroğlu, “Asgari ücretin ilk kez işe girişte başlangıç ücreti olduğu, yalnızca tek işçinin ihtiyaçları temel alınarak belirlenen kesin, emredici ve zorunlu ücret olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalı” dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜRÜLSÜN"

Özdemiroğlu, Türkiye’de ücretlilerin çok büyük bölümünün asgari ücret düzeyinde ücret aldığını, çalışan yoksulluğunun temel sosyolojik karakter olarak öne çıktığını vurguladı. Özellikle asgari ücrete yapılan artışla birlikte çoğunluğu kamu sektöründe bulunan milyonlarca işçinin ücretinin artık asgari ücret haline geldiğine dikkat çeken Özdemiroğlu, “Ücretlerin satın alma gücünün bu düzeyde gerilemesi, ücrette kıdemin neredeyse yok edilmesi açık ve tartışmasız biçimde sosyal haksızlıktır, kabul edilemez bir durumdur. Ücretler, yeniden değerlendirilerek yükseltilmelidir. En önemli nokta ise işçi ücretlerinde gerçek artışı sağlamak için enflasyonun düşmesidir” dedi.