Tez-Koop-İş’ten AVM önünde eylem: ‘Işıltılı vitrinlerin ardında sömürü var’

Tez-Koop-İş Sendikası, mağazacılık sektöründe artan sömürü koşullarına ve sendikal haklara yönelik engellemelere karşı Viaport Asya AVM önünde eylem yaptı.

Özellikle genç çalışanların düşük ücret, yoğun mesai, mobbing ve esnek çalışma adı altındaki keyfi vardiya sistemine maruz kaldığını vurgulayan sendika, uluslararası markaları suçladı.

Tez-Koop-İş ABD merkezli PVH Corp’un ardından bu kez Danimarka menşeli Hummel ve İspanyol Camper’ın toplu iş sözleşmesi sürecini “yetki itirazı” davalarıyla tıkadığını belirtti. Tez-Koop-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Özcan Kopal, firmaların toplu iş sözleşmesi hakkına keyfi itirazlar geliştirdirdiklerini belirterek uluslararası sözleşmelerle korunmasına karşın uluslararası markaların söz konusu Türkiye olunca sendika hakkını tanımadıklarını ifade etti.

Kopal, “Üyelerimizi zendikadan istifaya veya işten ayrılmaya zorlayan firma yöneticileri suç işlemektedirler. En çok gençlerimizin emeği ve geleceği sömürülüyor. İşçiler kıdem tazminatını dahi alamadan işten ayrılmak zorunda bırakılıyor. İşveren, sendikal yetkiye yaptığı itirazı geri çeksin” dedi.