Tez-Koop-İş’e göre 2018’e kıyasla 96.72 dolar, 38.46 Avro, 3 çeyrek altın değer kaybetti

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı Tez-Koop-İş Sendikası asgari ücretin yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini belirterek 5 bin 500.35 TL’ye çıkarılan ücretin 2018’e göre 425.77 dolardan 329.05 dolara ve 6 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştüğünü açıkladı.

Yeni ücretin Türk-İş’in hesapladığı 6 bin 391 TL açlık, 20 bin 818 TL yoksulluk sınırının altında kaldığını belirten Tez Koop İş, ücretteki erimeyi yıl yıl şu örneklerle dile getirdi:

2018’de 1603.12 TL olan net asgari ücret, 425.77 dolar, 353.30 Avro ve 6 çeyrek altın ediyordu.

2019’da asgari ücret 2 bin 20.59 lira oldu. Karşılığı 378.98 dolar, 330.91 Avro ve 5 çeyrek altına düştü.

FEDAKÂRLIK YOK

2020’de asgari ücret 2 bin 324.70 liraya yükseltildi. Bu ücret 390.85 dolar, 348.89 Avro ve 5 çeyrek altın ediyordu.

2021’de 2 bin 825.90 lira olan asgari ücretin karşılığı 383.94 dolar, 312.66 Avro ve 4 çeyrek altındı.

2022 başında asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 253.40 liraya çıkarıldı. İkinci yarı için yüzde 30 zam yapıldı ve 5 bin 500.35 TL’ye çıkarıldı. Ücretin karşılığı 329.05 dolar, 314.84 Avro ve 3 çeyrek altın.

Tez-Koop-İş, “Asgari ücret zammı, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendirmektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışan asgari ücretlilerden fedakârlık beklenmemelidir” vurgusu yaptı.