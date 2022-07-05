Tez-Koop-İş’e göre 2018’e kıyasla 96.72 dolar, 38.46 Avro, 3 çeyrek altın değer kaybetti
Asgari ücret yüksek enflasyon karşısında hızla eriyor. 5 bin 500.35 TL’ye çıkarılan ücret, 2018’e göre 425.77 dolardan 329.05 dolara ve 6 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştü.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı Tez-Koop-İş Sendikası asgari ücretin yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini belirterek 5 bin 500.35 TL’ye çıkarılan ücretin 2018’e göre 425.77 dolardan 329.05 dolara ve 6 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştüğünü açıkladı.
Yeni ücretin Türk-İş’in hesapladığı 6 bin 391 TL açlık, 20 bin 818 TL yoksulluk sınırının altında kaldığını belirten Tez Koop İş, ücretteki erimeyi yıl yıl şu örneklerle dile getirdi:
- 2018’de 1603.12 TL olan net asgari ücret, 425.77 dolar, 353.30 Avro ve 6 çeyrek altın ediyordu.
- 2019’da asgari ücret 2 bin 20.59 lira oldu. Karşılığı 378.98 dolar, 330.91 Avro ve 5 çeyrek altına düştü.
FEDAKÂRLIK YOK
- 2020’de asgari ücret 2 bin 324.70 liraya yükseltildi. Bu ücret 390.85 dolar, 348.89 Avro ve 5 çeyrek altın ediyordu.
- 2021’de 2 bin 825.90 lira olan asgari ücretin karşılığı 383.94 dolar, 312.66 Avro ve 4 çeyrek altındı.
- 2022 başında asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 253.40 liraya çıkarıldı. İkinci yarı için yüzde 30 zam yapıldı ve 5 bin 500.35 TL’ye çıkarıldı. Ücretin karşılığı 329.05 dolar, 314.84 Avro ve 3 çeyrek altın.
Tez-Koop-İş, “Asgari ücret zammı, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendirmektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışan asgari ücretlilerden fedakârlık beklenmemelidir” vurgusu yaptı.
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Sigaraya dev zam
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Demirören'e tarih verdi
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber