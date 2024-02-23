The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

The Economist, Avrupa'dan 35 şehri kapsayan bir 'tek başına yaşama endeksi' hazırladı. Ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirasının baz alındığı araştırmada Türkiye'den Ankara listeye dahil edildi. Ankara, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:54
The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
Abone Ol google-news

Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan The Economist, Avrupa'nın 35 önemli şehrini değerlendirmeye alarak 'tek başına yaşama endeksi' yayınladı.

Türkiye'den başkent Ankara'nın dahil edildiği araştırmada, bir kişinin brüt gelirinin yüzde 30'undan fazlasını kiraya vermemesi gerektiği fikri üzerinden analiz gerçekleştirildi. Araştırmada belirlenen şehirde yaşayan kişilerin 'ortalama maaş'ı ve bir yatak odalı apartman dairelerinin kiraları baz alındı. Apartman daireleri, iş alanlarının bulunduğu bölgelerden belirlendi. Karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için dolar bazından hesaplamalar gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK KİRA LONDRA VE CENEVRE'DE

En yüksek kiraların Londra ve Cenevre'de olduğu ortaya çıkarken, dolar bazında Ankara'nın kiralama için en uygun yer olduğu kaydedildi. Kira ve ortalama gelir arasındaki bağlantıyla hesaplama yapıldığında ise Ankara yaşamak için ortalamanın üzerinde pahalı olarak ortaya çıktı.

AB ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip Macaristan'ın başkenti Budapeşte, maaşların kirayı karşılama oranı en düşük şehir oldu. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in aktardığına göre, Portekiz'in başkenti Lizbon, son dönemde 'dijital göçmen'lerin artışı, ucuz vize imkanı gibi sebeplerle artan kiralar dolayısıyla tek başına yaşaması en zor 2. şehir oldu. Lizbon'da ortalama yıllık maaşın 31 bin dolar, kiranın ise 58 bin dolar olduğu; ortalama kiranın ortalama gelirden yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi. Bu iki şehirde yaşamanın ABD'nin cazibeli şehirlerinden New York'ta yaşamak kadar zor olduğu ifade edildi.

Ortalama maaşın ortalama kiraya bölünmesiyle bulunan değerin 1'den yüksek olması halinde yaşama zorluğunun düşük, 1'den az olması halinde yaşamanın zor olduğu araştırmada Ankara'nın skoru 0,8 seviyesinde yer aldı.

35 şehrin yer aldığı araştırmada Ankara, 15. sırada yer bularak, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.

EN YÜKSEK PUANI BONN ALDI

Almanya'nın Bonn şehri, yıllık ortalama 53 bin dolar maaş ve yıllık ortalama 36 bin dolar kira ile listede en yüksek puanı aldı. Ekonomik olarak yaşamanın en kolay olduğu şehirlerde Bonn'u, İsviçre'den Bern, Almanya'dan Karlsruhe, Fransa'dan Lyon ve Belçika'dan Brüksel takip etti.


The Economist Dergisi haberleri Avrupa haberleri Ankara haberleri paris haberleri emlak haberleri Geçim haberleri

İlgili Haberler

Bakanlık açıkladı! Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?

Bakanlık açıkladı! Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
Büyük ilgi görüyor! Fahiş fiyatlı konutlara alternatif oldu

Büyük ilgi görüyor! Fahiş fiyatlı konutlara alternatif oldu
Kahramanmaraş Beyoğlu Mahallesi’nde TOKİ konutları için eylem: ‘Daha ne bekliyorlar?’

Kahramanmaraş Beyoğlu Mahallesi’nde TOKİ konutları için eylem: ‘Daha ne bekliyorlar?’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!

Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!
Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı

Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı
Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…

Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…
'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi

'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!