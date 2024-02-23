The Economist açıkladı... Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:54

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:54

Dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından olan The Economist, Avrupa'nın 35 önemli şehrini değerlendirmeye alarak 'tek başına yaşama endeksi' yayınladı.

Türkiye'den başkent Ankara'nın dahil edildiği araştırmada, bir kişinin brüt gelirinin yüzde 30'undan fazlasını kiraya vermemesi gerektiği fikri üzerinden analiz gerçekleştirildi. Araştırmada belirlenen şehirde yaşayan kişilerin 'ortalama maaş'ı ve bir yatak odalı apartman dairelerinin kiraları baz alındı. Apartman daireleri, iş alanlarının bulunduğu bölgelerden belirlendi. Karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi için dolar bazından hesaplamalar gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK KİRA LONDRA VE CENEVRE'DE



En yüksek kiraların Londra ve Cenevre'de olduğu ortaya çıkarken, dolar bazında Ankara'nın kiralama için en uygun yer olduğu kaydedildi. Kira ve ortalama gelir arasındaki bağlantıyla hesaplama yapıldığında ise Ankara yaşamak için ortalamanın üzerinde pahalı olarak ortaya çıktı.

AB ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip Macaristan'ın başkenti Budapeşte, maaşların kirayı karşılama oranı en düşük şehir oldu. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in aktardığına göre, Portekiz'in başkenti Lizbon, son dönemde 'dijital göçmen'lerin artışı, ucuz vize imkanı gibi sebeplerle artan kiralar dolayısıyla tek başına yaşaması en zor 2. şehir oldu. Lizbon'da ortalama yıllık maaşın 31 bin dolar, kiranın ise 58 bin dolar olduğu; ortalama kiranın ortalama gelirden yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi. Bu iki şehirde yaşamanın ABD'nin cazibeli şehirlerinden New York'ta yaşamak kadar zor olduğu ifade edildi.

Ortalama maaşın ortalama kiraya bölünmesiyle bulunan değerin 1'den yüksek olması halinde yaşama zorluğunun düşük, 1'den az olması halinde yaşamanın zor olduğu araştırmada Ankara'nın skoru 0,8 seviyesinde yer aldı.

35 şehrin yer aldığı araştırmada Ankara, 15. sırada yer bularak, 'tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti.

EN YÜKSEK PUANI BONN ALDI

Almanya'nın Bonn şehri, yıllık ortalama 53 bin dolar maaş ve yıllık ortalama 36 bin dolar kira ile listede en yüksek puanı aldı. Ekonomik olarak yaşamanın en kolay olduğu şehirlerde Bonn'u, İsviçre'den Bern, Almanya'dan Karlsruhe, Fransa'dan Lyon ve Belçika'dan Brüksel takip etti.