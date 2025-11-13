The Economist'in özel sayısı yayımlandı: 2026 yılında dünya ekonomisini ne bekliyor?

Londra merkezli ünlü dergi The Economist, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Gelecek Yılın Öne Çıkan Temaları” başlıklı özel sayısını yayımladı. Derginin editörü Tom Standage, 2026 yılına dair değerlendirmesinde “Bu, Donald Trump’ın dünyası biz sadece içinde yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Dergi, “Trumpnado 2026’da etkisini sürdürürken” ifadesini kullanarak gelecek yıl öne çıkması beklenen trend ve temaları paylaştı.

1. AMERİKA'NIN 250. YILI

Amerika'nın kuruluşunun 250. yıldönümü, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ülkenin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair farklı bakış açılarını ortaya koyacak. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde seçmenler ülkenin yönünü belirleyecek. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni kazansa bile, Trump’ın yönetim tarzı etkisini sürdürecek.

2. JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME

Dış politika analistleri ikiye bölünmüş durumda: Dünya, Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir Soğuk Savaş mı yaşıyor, yoksa Trump tarzı bir anlaşma gezegeni mi oluşacak? Trump, büyük jeopolitik teoriler yerine sezgiye dayalı, “al-ver” temelli bir yaklaşımı tercih ediyor. Eski küresel düzen giderek dağılacak; bazı koalisyonlar savunma, ticaret ve iklim alanlarında yeni anlaşmalar yapacak.

3. SAVAŞ MI, BARIŞ MI?

Gazze’de kırılgan barış sürerken, Ukrayna, Sudan ve Myanmar’daki çatışmalar devam edecek. Rusya ve Çin, “gri bölge” kışkırtmalarıyla Amerika’nın müttefiklerine bağlılığını sınayacak. Gerilim Arktik, yörünge, deniz tabanı ve siber uzayda artacak.

4. AVRUPA İÇİN ZORLUKLAR

Avrupa, savunma harcamalarını artırmalı, Amerika’yı yanında tutmalı, ekonomik büyümeyi desteklemeli ve bütçe açıklarıyla başa çıkmalı. Kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir. Serbest ticaret ve çevreciliği sürdürmek de zorluklar arasında.

5. ÇİN İÇİN FIRSAT

Çin, deflasyon ve yavaşlayan büyüme sorunlarıyla uğraşsa da, Trump’ın “Önce Amerika” politikası Pekin’e küresel etkisini artırma fırsatı sunuyor. Ticaret anlaşmaları ve taktiksel işbirlikleri Çin’in küresel gücünü pekiştirecek.

6. EKONOMİK KAYGILAR

Amerikan ekonomisi Trump’ın gümrük tarifelerine karşı dirençli kalabilir, ancak küresel büyüme yavaşlayacak. Zengin ülkelerin borçları ve Fed’in siyasallaşması piyasalarda risk oluşturuyor.

7. YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ

Yapay zekaya yapılan yatırımlar ekonomik zayıflıkları gizleyebilir. Balonun patlaması olası olmasa da, istihdam üzerindeki etkiler özellikle üniversite mezunları için kaygı yaratacak.

8. KARMA BİR İKLİM TABLOSU

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak zorlaşıyor. Trump yenilenebilir enerjiye karşı olsa da, temiz teknoloji küresel güneyde hızla yayılıyor. Şirketler iklim hedeflerine ulaşmayı sürdürecek.

9. SPORUN DEĞERİ

Futbol Dünya Kupası Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenleniyor. İlişkiler gergin; taraftar ilgisi düşük kalabilir. Las Vegas’ta yapılacak “Enhanced Games” tartışmalı olacak; sporcular performans artırıcı ilaçlar kullanabilecek.