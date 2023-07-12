THY çalışanlarının zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:39

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:57

Türk Hava Yolları (THY) ve THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası arasında yürütülen ücretlerde revizyon görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Hava-İş'ten yapılan açıklamaya göre, mevcut toplu iş sözleşmesinde yılın ikinci yarısı için yüzde 20.77 olan ücret artış oranı yüzde 41'e çıkarıldı.

Yeni kararlaştırılan zam oranı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Sendika en düşük ücret gruplarına iş ve kıdem ücretlerine 22 bin TL üzerine çıkacak bir zam; sonrasında ise tüm calışamlara ikinci altı ay için minimum yüzde 45 ücret artışı talep ediyordu.