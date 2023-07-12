THY çalışanlarının zam oranı belli oldu

THY ile Hava-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Buna göre yılın ikinci yarısında ücret artış oranı yüzde 41’e çıkarıldı.

Reuters
Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:39
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
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Türk Hava Yolları (THY) ve THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası arasında yürütülen ücretlerde revizyon görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Hava-İş'ten yapılan açıklamaya göre, mevcut toplu iş sözleşmesinde yılın ikinci yarısı için yüzde 20.77 olan ücret artış oranı yüzde 41'e çıkarıldı.

Yeni kararlaştırılan zam oranı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Sendika en düşük ücret gruplarına iş ve kıdem ücretlerine 22 bin TL üzerine çıkacak bir zam; sonrasında ise tüm calışamlara ikinci altı ay için minimum yüzde 45 ücret artışı talep ediyordu.


THY Hava-İş

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