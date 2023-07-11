THY uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle Bakü'ye zorunlu iniş yaptı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Vietnam seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan "TK-162" sefer sayılı uçakta yer alan bir yolcu Azerbaycan hava sahası üzerinde aniden rahatsızlandı.
Kabin ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş için talepte bulundu.
THY uçağının havalimanına iniş yapmasının ardından, rahatsızlanan yolcu uçağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uçak, diğer yolcularıyla Vietnam'a hareket etti.
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