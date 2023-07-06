Dumanlar yükselen THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul seferini yapan THY uçağı kalkıştan bir süre sonra mutfak bölümündeki fırından çıkan duman nedeniyle Hamburg Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:09
Dumanlar yükselen THY uçağı acil iniş yaptı
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THY’nin TK-1688 sefer sayılı TC-JRR kuyruk tescilli uçağı yerel saatle saat 07.20’de 164 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Hamburg Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra uçağın mutfağı olarak bilinen galley bölümündeki fırından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın yolcu kabinini etkilemesi üzerine uçağın kaptan pilotu Hamburg Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçağın inişi öncesi apronda itfaiye ekipleri hazır bekletilirken uçak inişi sorunsuz bir şekilde yaptı.

UÇAKTA SICAK YEMEK İKRAMI YAPILMADI

Türk Hava Yolları uçağı Hamburg Havalimanı’na acil iniş yaptıktan sonra 164 yolcu hızlı bir şeklide havalimanına tahliye edildi. Yolcular indirildikten sonra uçağa teknik ekip çağırıldı. Teknik ekip yaptığı kontrollerde uçuşu engelleyecek bir durum olmadığını ancak uçakta bulunan fırının uçuş süresince kullanılamayacağını bildirdi.

THY yetkilileri havalimanında yolculara sıcak ikramda bulundu. Yolcular daha sonra uçağa alındı. Uçağın içinde bulunan yolculara fırın arızası nedeniyle uçuş süresince sıcak ikram yapılamayacağı öğrenildi. THY uçağının yolcu alımını tamamlamasının ardından kalkış yaptığı öğrenildi.


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