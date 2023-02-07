THY Pegasus ve SunExpress deprem bölgesindeki uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:05

SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak dün 9 uçuş gerçekleştirdi ve bugün de özel uçuşlara devam ediyor.

Şirket, ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeyi sürdürüyor.

SunExpress deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitledi. SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

BILET DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTAL HAKKI GENIŞLETİLDİ

SunExpress, 21 Şubat'a kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri, "www.sunexpress.com" web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan "Rezervasyonlarım" adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SunExpress, ayrıca, deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat'a kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.

PEGASUS DEPREM BÖLGESİNDEN ÇIKIŞ UÇUŞLARININ TAMAMINI ÜCRETSİZ

Pegasus da Hava Yolları, deprem bölgesindeki çalışmalara destek kapsamında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır" denildi.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek için harekete geçildiği belirtildi.

AFAD ve yetkili makamlarla koordineli şekilde, yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 liradır." ifadeleri kullanıldı.

THY DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türk Hava Yolları (THY) de dün deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurmuştu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtmişti.

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."