Son dakika... THY'den yarın için sefer iptali açıklaması!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:52

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:55

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 sefer yapılamayacak.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

THY, dün de olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Pegasus Hava Yolları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i ise yarın olmak üzere İstanbul'dan planlanan toplam 82 seferini iptal ettiğini açıkladı.