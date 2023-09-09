THY yine 'fazla bilet satışı' skandalıyla gündeme geldi! Üniversite öğrencileri mağdur oldu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:38

Türk Hava Yolları (THY), son dönemde sık sık karşılaşılan bir sorunla bir kez daha gündeme geldi.

Sabah 07.30'da gerçekleşecek İstanbul-Edinburg uçuşu için havalimanına giden bir grup üniversite öğrencisi yolcu, THY'nin 'overbooking' skandalı nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Şirketin uçak kapasitesinden fazla yer satması üniversite öğrencilerinin uçağa alınmamasına neden oldu.

Yurt dışında eğitim gören birçok üniversite öğrencisi, THY'nin bu skandalı ardından yurtlarına giriş saati ve tarihini kaçırma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

TAZMİNAT ÖDENDİ AMA MAĞDURİYET ENGELLENMEDİ

Üniversite öğrencisi kızının da uçuşa alınmadığını belirten Esat Temimhan, THY'nin öğrencilere mağduriyet yaşattığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisi kızım uçuşa alınmayınca evimize geri dönmek zorunda kaldık. Sadece İstanbul-Edinburg uçuşu için değil Londra gibi birçok farklı bölgeye uçuşu olan öğrenciler de 'fazla bilet' satışı nedeniyle uçaklara alınmadı. Kızım akşam yurduna giriş yapacaktı ancak uçuşa alınmayınca yarın üniversite yurduna giriş yapıp yapamayağı belirsiz. THY uçuşa almadığı öğrencilere 400 Euro tazminat ödedi ancak kızımda dahil uçuş rezervasyonu olan üniversite öğrencilerinin yurda giriş saati ve tarihini kaçırmasına yol açtı."