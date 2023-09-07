THY'nin İtalya seferlerine 'grev' engeli

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:39

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:40

Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano ile TK 1895-96 sefer sayılı İstanbul-Milano seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.