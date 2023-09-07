THY'nin İtalya seferlerine 'grev' engeli
Türk Hava Yolları (THY) İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya seferleri, kentteki havalimanındaki grev nedeniyle iptal edildi.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano ile TK 1895-96 sefer sayılı İstanbul-Milano seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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