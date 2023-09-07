THY uçağında 'deport yolcu' krizi: Pilot acil iniş istedi

Douala seferini yapan THY uçağında Türkiye’den deport edilen yolcu olay çıkardı. Yolcu, kabin ekibiyle tartışmaya başlamasının ardından uçağın pilotu Malta Havalimanı’na iniş yaptı.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:28
THY uçağında 'deport yolcu' krizi: Pilot acil iniş istedi
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THY’nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun’un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye’den deport edilen bir yolcu uçakta ilk önce yolcularla, sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Deport yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

THY uçağı yerel saatle saat 18.30’da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.


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