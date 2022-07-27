THY'de çok önemli atama kararları

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:34

THY'de alınan kararla onlarca müdürün yeri değişti. Söz konusu kararın ilgili birimlere duyurulduğu ve yeni görevlendirmelerin kısa bir süre içerisinde başlayacağı kaydedildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; THY'nin aldığı atama kararları şöyle:

Ali BATTAL’ın İslamabad Müdürü olarak atanmasına,

İsmail Selim ECİRLİ’nin Bogota Müdürü olarak atanmasına,

Cemal KAYA’nın Los Angeles Müdürü olarak atanmasına,

Ersen ENGİN’in Tel Aviv Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet İlker BAŞARAN’ın Bangkok Müdürü olarak atanmasına,

Abdullah Ahmet TUĞCU’nun Tokyo Müdürü olarak atanmasına,

Muttalip İLHAN’ın Podgorica Müdürü olarak atanmasına,

İsmail ÖZTÜRK’ün Moskova Müdürü olarak atanmasına,

Turan YARDIMCI’nın Mumbai Müdürü olarak atanmasına,

İbrahim Hakkı GÜNTAY’ın Jakarta Müdürü olarak atanmasına,

Fatih GÜLDAŞ’ın Lizbon Müdürü olarak atanmasına,

Engin AKBAŞ’ın Nur-Sultan Müdürü olarak atanmasına,

Mustafa DÖKMETAŞ’ın Bahreyn Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet Can TAŞCI’nın Kopenhag Müdürü olarak atanmasına,

Hasan Serkan BİNYAR’IN Frankfurt Müdürü olarak atanmasına,

Muhammet Ensar KARABULUT’un Seyahat Paketleri Müdürü olarak atanmasına,

Alper KAŞIKÇI’nın Lüksemburg Müdürü olarak atanmasına,

Muharrem Bilal GURBETCİ’nin Yaounde Müdürü olarak atanmasına,

İzzet Emre GÖL’ün Kazablanka Müdürü olarak atanmasına,

Sertan YÜCE’nin Karaçi Müdürü olarak atanmasına,

Gürhan SÖZEN’in Zagreb Müdürü olarak atanmasına,

Ömer SAKA’nın Belgrad Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet ALAGÖZ’ün Taipei Müdürü olarak atanmasına,

Kadir Burçin YILMAZ’ın Hong Kong Müdürü olarak atanmasına,

Ahmet Serhat SARI’nın Bamako Müdürü olarak atanmasına,

Serkan ÖZBÜYÜKYÖRÜK’ün Viyana Müdürü olarak atanmasına,

Yusuf KURT’un İstasyon Nöbetçi Müdürü (Sabiha Gökçen) olarak atanmasına,

Yasin BEKAROĞLU’nun Niamey Müdürü olarak atanmasına,

Muzaffer RİFAİOĞLU’nun Malaga Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet AKALIN’ın Riyad Müdürü olarak atanmasına,

Muhammed Bilal DÖNER’in Beyrut Müdürü olarak atanmasına,

Hasan HAMDAN’ın Paris Müdürü olarak atanmasına,

Muhammed Emrecan İNANÇER’in Sofya Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet GÜRKAYNAK’ın Berlin Müdürü olarak atanmasına,

Hayrullah TÜRHAN’ın Lyon Müdürü olarak atanmasına,

Ahmet TURSUN’un Mauritius Müdürü olarak atanmasına,

Fatih Mehmet KURŞUN’un San Francisco Müdürü olarak atanmasına,

Muhammed Soner AYDIN’ın Cape Town Müdürü olarak atanmasına,

Kenan İNCE’nin Tiflis Müdürü olarak atanmasına,

Şerafettin EKİCİ’nin Amsterdam Müdürü olarak atanmasına,

Cengiz İNCEOSMAN’ın Varşova Müdürü olarak atanmasına,

Nesih GÜMÜŞ’ün Kuveyt Müdürü olarak atanmasına,

Eda OCAK’ın Malta Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet Gürhan ARSLAN’ın Stockholm Müdürü olarak atanmasına,

Bilal ARPACI’nın Stuttgart Müdürü olarak atanmasına,

Fatih TUNEL’in Tahran Müdürü olarak atanmasına,

Zekeriya KURUÇAM’ın Hamburg Müdürü olarak atanmasına,

Nurullah OĞUZ’un Saraybosna Müdürü olarak atanmasına,

Salih BAYRAKTAR’ın Lahor Müdürü olarak atanmasına,

Hamid ELDELEKLİOĞLU’nun Bakü Müdürü olarak atanmasına,

Seyfullah İLYAS’ın Marsilya Müdürü olarak atanmasına,

Huzeyfe AKHAN’ın Manila Müdürü olarak atanmasına,

Erhan BALABAN’ın Guanzo Müdürü olarak atanmasına,

Burçin İŞLER’in Barselona Müdürü olarak atanmasına,

Mücahit Mehmet KİRAZ’ın Cezayir Müdürü olarak atanmasına,

Osman Şafak KÜÇÜKÇOLAK’ın Bişkek Müdürü olarak atanmasına,

Özgür SUUÇAK’ın Şiraz Müdürü olarak atanmasına,

Osman Kerim AVANAŞ’ın Duşanbe Müdürü olarak atanmasına,

Abdulkerim TORUN’un Priştine Müdürü olarak atanmasına,

Ahmet Halid KUTLUOĞLU’nun Sidney Müdürü olarak atanmasına,

Ebuzer TANHAN’ın Dublin Müdürü olarak atanmasına,

Ülker Şule AKSOY’un Üsküp Müdürü olarak atanmasına,

Pınar AYVAZ ARIKAN’ın Kıbrıs Müdürü olarak atanmasına,

Resul BAŞ’ın Dakar Müdürü olarak atanmasına,

Taner ERİM’in Amman Müdürü olarak atanmasına,

Serhat GÖK’ün Manchester Müdürü olarak atanmasına,

İbrahim DÜNDARAN’ın Maskat Müdürü olarak atanmasına,

Sami AYDOĞAN’ın Kastamonu Müdürü olarak atanmasına,

İrem DÜLGER’in Bilbao Müdürü olarak atanmasına,

İbrahim GÜNAYDIN’ın Hartum Müdürü olarak atanmasına,

Enes Saim ÖZYÜREK’in İskenderiye Müdürü olarak atanmasına,

Serkan BAŞAR’ın Katmandu Müdürü olarak atanmasına,

Abdullah Tuncer KEÇECİ’nin Noukchott Müdürü olarak atanmasına,

Rafet Alper ÖZEN’in Bükreş Müdürü olarak atanmasına,

Ahmet AKPINAR’ın Libreville Müdürü olarak atanmasına,

Oğuzhan YERLİ’nin Nairobi Müdürü olarak atanmasına,

Didem Ebru ÖZER’in Goteborg Müdürü olarak atanmasına,

Ertan ALPAY’ın Meksika Müdürü olarak atanmasına,

Osman Dinçer SAYICI’nın Hanoi Müdürü olarak atanmasına,

Fatih BOZKURT’un Kolombo Müdürü olarak atanmasına,

Arif TATOĞLU’nun Panama Müdürü olarak atanmasına,

Zafer AĞIRTMIŞ’ın Almati Müdürü olarak atanmasına,

Hasan Savaş ERDEN’in Kişinev Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet Sadık KARAKUŞ’un Konakri Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet Fatih AYGÜNER’in Ulan Batur Müdürü olarak atanmasına,

Ali ÖZDEMİR’in Entebbe Müdürü olarak atanmasına,

Burak YILDIZ’ın Johannesburg Müdürü olarak atanmasına,

Adem EKMEKCİ’nin Buenos Aires Müdürü olarak atanmasına,

Yahya Zahid ŞENSOY’un Budapeşte Müdürü olarak atanmasına,

Akın ÇARKÇI’nın Abuja Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet AŞIK’ın Toulouse Müdürü olarak atanmasına,

Aytekin SERBEST’in Akra Müdürü olarak atanmasına,

Şenol SAKALLI’nın Meshed Müdürü olarak atanmasına,

Abdulkadir KARAMAN’ın Darusselam Müdürü olarak atanmasına,

Hüseyin GÜZEL’in Süleymaniye Müdürü olarak atanmasına,

Ahmet Murat KÖKSAL’ın Ouagadougou Müdürü olarak atanmasına,

Sedat ŞİMŞEK’in N'djamena Müdürü olarak atanmasına,

Ebubekir EKİCİ’nin Cibuti Müdürü olarak atanmasına,

Hüseyin Avni GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun Cenevre Müdürü olarak atanmasına, karar verildi.