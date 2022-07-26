THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

26 Temmuz 2022 Salı, 17:13

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş neticesinde THY, yurt dışı uçuşlarını uzatma kararı aldı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.