THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

AA
26 Temmuz 2022 Salı, 17:13
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
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Rusya - Ukrayna arasındaki savaş neticesinde THY, yurt dışı uçuşlarını uzatma kararı aldı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.


THY yurt dışı uçuş
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