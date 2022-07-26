THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
Rusya - Ukrayna arasındaki savaş neticesinde THY, yurt dışı uçuşlarını uzatma kararı aldı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Aldığı portatif sauna, evi yaktı: 'Canımı zor kurtardım'
- Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Cem Küçük için karar verildi
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- ‘Suriye’deki büyük plan ne?’
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı