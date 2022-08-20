THY'de unvan değişikliği kararı: Artık memur olmayacak!
Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde yüz iştiraki THY Teknik A.Ş'de unvan değişikliği kararı alındı.
THY Teknik A.Ş. İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından personele yapılan duyuruda, memur unvanlı personelin bundan sonra uzman yardımcısı olarak nitelendirileceği belirtildi.
AirportHaber'de yer alan habere göre; THY Teknik tarafından konuya ilişkin personele gönderilen açıklamanın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
"Hem sektörümüzde hem de kamu-özel sektör dahil modern İnsan Kaynakları uygulamalarında hızla ve sıklıkla değişen trendler kapsamında, çalışanlarımızın hem kurum içindeki hem de kurum dışındaki temsiliyetinin daha etkin ve değerli olduğunu göstermek, tüm sosyal ve özlük hakları, görev tanımı saklı kalmak üzere Memur unvanında isim değişikliğine gidiyoruz. Alternatif kariyer gelişim metodu ve unvan yapılandırmasının ilk adımı olarak, yıllardır kurumumuza eşlik etmiş “Memur” unvanımızı “Uzman Yardımcısı” olarak değiştiriyoruz. Memur unvanında olan arkadaşlarımızda ve bundan sonraki süreçte bu unvan kapsamında yapılacak olan istihdamlarda “Uzman Yardımcısı” unvanını tercih ediyor olacağız."
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